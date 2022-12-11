Когда пассажирам разрешат звонить по мобильному телефону во время полета?

Уже в летнем сезоне 2023 пассажиры авиарейсов смогут звонить из самолёта, а также подключаться к интернету и т.д. По крайней мере, если речь идёт о европейских рейсах. Об этом заявили в британской Express, сославшись на то, что уже к следующему лету ЕС должен предоставить своим странам 5G, которые смогут подключаться к специальной технологии, позволяющей туристам совершать телефонные звонки, подключаться к Wi-Fi, выходить в соцсети и т. д. с борта самолёта. Правда, эксперты уверены, что услуга скорей всего будет небесплатная - и сомневаются, всем ли пассажирам она доставит удовольствие, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Эксперты напоминают, что пока в большинстве случаев туристов попросят выключить гаджеты или перевести их в авиарежим. Единственный способ контактировать с миром - и то далеко не на всех лайнерах - заплатить за дорогой Wi-Fi.

Однако в конце ноября ЕС объявил, что авиакомпаниям вскоре будет разрешено предоставлять 5G на рейсах. В итоге в пределах ЕС режим полёта может перестать быть нужным, а туристы смогут без ограничений пользоваться своим смартфоном во время полетов. Причем уже заявлен крайний срок вступления этой меры в силу - и это 30 июня 2023 года. То есть большая часть летнего сезона уже пройдёт после введения этой меры.

Как раскрывают эксперты, специальная технология свяжет самолеты с мобильной сетью на земле через спутник. Как только оборудование будет установлено на лайнерах, пассажиры смогут использовать свои телефоны с использованием мобильных данных. Правда пока неизвестно, будет ли услуга подключения бесплатной для пассажиров - скорее всего, нет - и насколько она уступит в цене Wi-Fi, который уже доступен, но недешев - British Airways взимает плату от 1,99 фунтов стерлингов. Также возникает вопрос роуминга и прочего. И, наконец, эксперты задаются вопросом, насколько комфортными станут перелёты - при учёте любителей смотреть детские передачи без наушников и просто шумно звонить по телефону.