Пекин раскритиковал требование ряда стран теста на COVID-19 от прибывающих из Китая

В Пекине считают неприемлемым введение рядом стран ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 исключительно для прибывающих из КНР, сообщает газета Global Times со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По теме введения некоторыми странами временных ограничений в адрес китайских туристов, представитель министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что ограничения исключительно в отношении Китая - необоснованные с научной точки зрения, и такие меры являются неприемлемыми", - пишет издание.

США, Великобритания, Индия, Япония, Италия, Испания, Канада, Австралия объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Китайские власти с 8 января планируют отменить обязательный карантин для прибывающих в страну. Администрация Гонконга также намерена с 8 января отказаться от подобных карантинных мероприятий при поездках между этим специальным административным районом и материковым Китаем.