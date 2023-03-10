Туризм в Европе становится цифровым

20 организаций, представляющих сектор путешествий и туризма на европейском уровне, подписали Соглашение о кодексе поведения по обмену данными в секторе туризма, сделав еще один шаг на пути к цифровизации, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По информации портала Schengenvisainfo, в заявлении, опубликованном 8 марта, Европейская комиссия по туризму (ETC) подтвердила, что это решение принято в попытке отреагировать на переход туризма на цифровые технологии. В том же документе, не имеющем обязательной силы, разъяснялись основные аспекты, которые следует учитывать в соглашениях об обмене данными.

Согласно ETC, данные, относящиеся к туризму, становятся все более важными и, в то же время, являются определяющим ресурсом, способствующим конкуренции, инновациям и созданию рабочих мест в этом секторе. Учитывая, что туризм составляет 10% ВВП ЕС, развитие экономики данных в туризме на уровне ЕС очень важно.

Таким образом, с созданием и утверждением этого Кодекса поведения европейские заинтересованные стороны определяют надлежащие условия для постоянных инструментов обмена данными, относящимися к туризму.

"Этот документ направлен на укрепление доверия между заинтересованными сторонами в сфере туризма и оказание поддержки в создании взаимовыгодных соглашений об обмене данными в индустрии туризма", - говорилось в заявлении ETC. В связи с этим ETC добавил, что благодаря общим принципам, включая определения совместимости, безопасности и подотчетности, а также руководящим принципам обмена данными, этот документ вносит вклад в общеевропейскую архитектуру обмена неличными данными.

Кроме того, орган отметил, что новый документ создается вовремя, чтобы качественно ответить на некоторые проблемы, связанные с доступом, использованием и обменом данными. В нем также рассказывалось о том, как обеспечить конфиденциальность и безопасность во время сбора и обработки данных.

Считается, что документ также создаст равные условия, в которых государственный и частный сектор, а также заинтересованные стороны будут иметь равные шансы и возможности для использования и обмена данными в сфере туризма. Соглашение также является инструментом для активного обмена данными, связанными с туризмом. Это серьезный шаг на пути к целям общего европейского туристического информационного пространства, которое также находится в стадии подготовки, говорилось на страницах издания.