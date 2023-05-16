Почему на одних пляжах вода голубее, чем на других и от чего зависит цвет воды в море? Ответ на этот вопрос дали на страницах газеты The Sun британские учёные. Цвет воды зависит от глубины, грунта на дне, а также от количества мелкой морской фауны - уверяют они, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Во-первых, как отметили эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), на самом деле море не синее. "Большая часть мирового океана совершенно тёмная. Большая часть света, попадающего с поверхности, рассеивается уже на глубине 200 метров, а на глубину больше километра свет не проникает никогда. Вода в море кажется нам синей, потому что вода поглощает цвета в красной части светового спектра. Как фильтр, она оставляет цвета в синей части светового спектра, которые мы можем видеть", - заявили они.

Но как же объяснить, что на некоторых пляжах цвет воды явно более синий? Тому есть несколько причин. Во многих случаях, это объясняется тем, что море более мелкое - это часть встречается вокруг тех же греческих островов, а также в Италии - свет в этом случае более глубоко проникает в воду. На карибских островах яркий цвет воды также обусловлен составом грунта - "на островах более тяжелые песчаные отложения, благодаря которым океан кажется менее мутным", - пояснили исследователи.

Кроме того, мутной и зелёной воду моря делает активная "биологическая деятельность". "Чем больше фитопланктона в воде, тем она зеленее. Чем меньше фитопланктона, тем он голубее", - отметили учёные.

Последний фактор - это "характер" моря. Более спокойная вода всегда будет выглядеть более голубой, так как донные отложения, песок и всё остальное будет с меньшей вероятностью подниматься наверх.