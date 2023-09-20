Иран приостановил полеты в Азербайджан и Армению

С сегодняшнего дня Иран приостановил все полеты в Азербайджан и Армению и в обратном направлении.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал председатель Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш.

По его словам, с учетом ситуации в регионе выполнение полетов приостанавливается.

Мохаммад Мохаммади-Бахш отметил, что это решение было принято в связи с обеспечением безопасности пассажиров и безопасной организацией полетов.

Он добавил, что пассажиры, купившие билеты, могут вернуть их в соответствии с правилами.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.