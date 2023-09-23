Туристка решила скоротать время в аэропорту и изменила свою жизнь

Туристке из Техаса несказанно повезло в аэропорту столицы азартных игр. Решив в ожидании самолёта и от нечего делать сыграть в игровом автомате в аэропорту Лас-Вегаса, туристка выиграла огромную сумму - 600 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой Турпром, "большой куш" туристка умудрилась сорвать в игровом автомате Wheel of Fortune в международном аэропорту Гарри Рид в Лас-Вегасе. "Выигрышный автомат расположен в Терминале 1, выход А. Он обслуживает пассажиров, летающих рейсами широкого спектра авиакомпаний, в том числе: Allegiant, American, Avelo, Delta, Southwest и Spirit", - уточняют они.

В итоге туристка из Техаса, выиграла 643 435 долларов. Об её удачном выигрыше появилось сообщение в соцсетях аэропорта с призывом к туристам: "Станете вы следущим?" - на фоне счастливой туристки, позирующей перед "выигрышным" автоматом.

При этом добавим, что всего игровые автоматы в международном аэропорту Гарри Рида за последние 36 лет принесли более 1 миллиарда долларов. Такова статистика, полученная в октябре компанией Airport Slot.