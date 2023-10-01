Названы самые посещаемые города Европы

Топ-10 самых посещаемых туристами городов Европы подсчитали и представили в европейских СМИ эксперты агентства Statista в честь Всемирного дня туризма. Речь правда идёт о статистике прошлого года. Если лидерство Парижа довольно-таки предсказуемо, то по-своему удивительно, что в список не попали такие безусловно популярные города как Рим, Венеция, Берлин и Прага.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, в первой тройке оказался вполне доступный туристам город - это Стамбул - и вполне вероятно, не последнюю роль в этом сыграло и то, что город остаётся открытым для россиян - и их ажиотажный спрос в связи с нетуристическими событиями.

Далее приводим весь Топ-10: