Названы самые посещаемые города Европы - в список не вошли Рим, Берлин и другие крупные города
Топ-10 самых посещаемых туристами городов Европы подсчитали и представили в европейских СМИ эксперты агентства Statista в честь Всемирного дня туризма. Речь правда идёт о статистике прошлого года. Если лидерство Парижа довольно-таки предсказуемо, то по-своему удивительно, что в список не попали такие безусловно популярные города как Рим, Венеция, Берлин и Прага.
Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, в первой тройке оказался вполне доступный туристам город - это Стамбул - и вполне вероятно, не последнюю роль в этом сыграло и то, что город остаётся открытым для россиян - и их ажиотажный спрос в связи с нетуристическими событиями.
Далее приводим весь Топ-10:
- Париж - в 2022 году город посетили 19.4 млн туристов. Среди самых заполненных мест - Эйфелева башня, Лувр и Нотр-Дам.
- Лондон показал результат в 16.1 млн туристов. Город привлекает не только хрестоматийным набором из Тауэра и Биг-Бена, но и бурной ночной жизнью, уверяют составители рейтинга.
- Стамбул, Турция - турецкая "культурная столица" на границе Европы и Азии не дотянула до второго места совсем немного - её посетили 16 млн.
- Барселона - 9.8 млн туристов
- Валенсия - 8.6 млн туристов
- Будапешт - 6.9 млн туристов
- Мадрид - 6 млн туристов
- Афины - 5.5 млн туристов
- Лиссабон - 5.4 млн туристов
- Амстердам - город принял 5 млн туристов и это, как отмечают исследователи "вызвало проблемы в столице Нидерландов".
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