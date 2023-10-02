Летчики рассказали о "странных" и настораживающих звуках в самолете

Странные и настораживающие звуки в самолёте - не повод для паники. Это обычные сигналы для коммуникации экипажа и бортпроводников, информирующие о различных фазах полета, например, подъёме и снижении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, подробности об этом туристам сообщили лётчики со страниц Newsweek.

"Во время полёта раздается множество звуков, почти все они являются простыми способами сообщить кабине экипажа бортпроводникам о том, что мы находимся на новом этапе перелёта", - успокоил туристов-аэрофобов эксперт. Так, последние исследования показали, что страх перед полётом - это распространённое явление, затрагивающее от 10% до 40% населения промышленно развитого мира, причём преимущественно женщин. Однако, как заметил Кукол, звуки, которые путешественники слышат в самолёте, имеют логическое объяснение.

Какие звуки больше всего пугают туристов?

Звонок из кабины экипажа

"Вы когда-нибудь слышали бой курантов на борту самолёта во время полета и думали, что это, черт возьми, это было? Есть много разных причин, по которым мы подаём такой сигнал", - рассказал пилот Боинга. Когда самолет находится на земле, звонок означает, что самолёту разрешен взлёт. В воздухе этот звук означает, что пассажир даёт сигнал стюардессе о заказе чашки кофе, например.

Два сигнала подряд

"Мы нажимаем на кнопку на приборной панели. В итоге слышно два звуковых сигнала, и это сигнал для стюардесс", - добавил специалист. Это указывает на то, что самолёт поднимается на высоту 3 км или пилоты просят бортпроводников подготовить салон и туристов к посадке. Это также означает, что на борту включился Wi-Fi, позволяя пассажирам использовать электронные устройства.

Свист

Этот звук слышат туристы, когда шасси выдвигаются для подготовки к приземлению.