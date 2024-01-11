Проведение COP29 в Азербайджане открывает широкие возможности для развития туризма в стране.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов на проходящем в Баку форуме субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

"В настоящее время Азербайджан сумел расширить свои связи со странами мира. В Азербайджане будет проведено такое престижное мероприятие, как COP29. Как Ассоциация турагентств, мы должны быть готовы к этому событию и сделать так, чтобы туристы вернулись в свои страны с позитивными мыслями", - сказал он.

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