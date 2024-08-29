Сотни отмененных авиарейсов в Японии

По меньшей мере 336 авиарейсов отменены в Японии из-за сильного тайфуна "Шаньшань", который находится возле юго-западного острова Кюсю. Об этом свидетельствует информация на сайтах авиакомпаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основная часть изменений в расписании на 29 августа приходится на крупнейших японских перевозчиков JAL и ANA. Несколько рейсов отменили и лоукостеры, такие как Jetstar Japan, Peach Aviation. Из-за тайфуна в Японии 28 августа отменили 230 авиарейсов.

Сейчас "Шаньшань" находится к западу от острова Кюсю и движется в северном направлении вдоль побережья. Скорость порывов ветра в районе прохождения тайфуна достигает 50-70 м/с.

По оценкам синоптиков, интенсивность выпадения осадков в некоторых регионах на Кюсю составляет 400-600 мм в сутки.

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