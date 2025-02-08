Скидка 25% на все направления AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новую скидочную кампанию, чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров, передает в субботу Day.Az со ссылкой на AZAL.

Как сообщается, до 16 февраля пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой 25% по всем международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых до 31 мая 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.

"Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженным ценам ограничено.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!", - отметили в авиакомпании.