Стало известно, когда Солнце полностью потухнет

Уже через 5 млрд лет Солнце выгорит и превратится в огромное кольцо межзвездного газа и пыли, которая будет излучать свет. Так считает команда международных ученых, исследовав будущее вселенной с помощью новой компьютерной модели, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, когда Солнце погаснет, образуется гигантская планетарная туманность, которую будет заметно за миллионы световых лет из ближайших галактик.

Исследователи называют Солнце - обычной звездой. У нее средние размеры и просуществовав 5 миллиардов лет, осталось еще столько же. Если закончится водород в ядре звезды, тогда и наступит ее конец.

Начнутся ядерные реакции извне коры, солнце разбухнет до размеров красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Затем, Солнце потеряет примерно половину своей массы, поскольку внешние слои вздуваются со скоростью около 20 километров в секунду.

Нагретое ядро начнет излучать ультрафиолетовый свет и рентгеновские лучи, внешние слои будут ловить и превращать в сияющее кольцо плазмы. Планетарная туманность будет сиять около 10 000 лет.

Планета Земля может уцелеть после смерти Солнца, но жизнь на ней прекратится задолго до этого. Пройдет много лет и звезда будет светить ярче.

И уже через 2 миллиарда лет температуры излучения будет достаточно, чтобы океаны на нашей планете закипели, считают ученые.