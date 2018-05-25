Какая криптовалюта имеет перспективное будущее?

Сооснователь Apple Стив Возняк на венской конференции WeAreDevelopers 2018 заявил, что у криптовалюты Ethereum (эфир), основателем которой является Виталий Бутерин, весьма перспективное будущее, пишет Forbes.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, по словам Возняка, эфир может стать своего рода "криптовалютным Apple". Так, сооснователь Apple отметил особенность Ethereum, которая позволит именно этой криптовалюте набрать влияние в сегменте.

"В отличие от биткоинов или большинства других валют, Ethereum не создается "просто" для платежей. Это - экосистема, которая будет процветать при децентрализации финансовой системы. Независимо от того, как вы будете пользоваться эфиром, возможности практически безграничны. Возняк объясняет, что Ethereum может стать таким же влиятельным в сегменте криптовалют, как Apple во времена его пребывания в компании", - отметили в Forbes, комментируя высказывания Возняка.

Вместе с тем, курс Ethereum снизился 24 мая вслед за падением Bitcoin, обвалившимся ниже психологической отметки. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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