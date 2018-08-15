Самые ужасные насекомые планеты

На Земле в каждый момент времени обитает приблизительно 10,000,000,000,000,000,000 насекомых. На каждого из нас приходится по полтора миллиарда жуков. Но некоторые из них настолько ужасны, что даже один - это слишком много. Вот пять из них, с которыми вы предпочли бы не встречаться любой ценой.

Человеческий овод

Человеческий овод, Dermatobia hominis - один из нескольких видов насекомых, личинки которых паразитируют в человеке.

Яйца овода переносятся более чем сорока видами москитов и мушек, а также одной разновидностью клещей; самка овода ловит москитов, прикрепляет к ним свои яйца, а затем отпускает.

Личинки вылупляются либо во время кормления москита, и тогда личинка использует место укуса как точку проникновения в организм, либо яйца просто падают с мушки, когда она приземляется на кожу. Личинки развиваются в подкожных слоях и после приблизительно восьми недель выбираются наружу, чтобы окуклиться на срок около недели - как правило, в почве. Взрослые особи представляют собой маленьких серых мух, напоминающих мясных.

Этот род насекомых типичен для обеих Америк и распространён от Юго-Восточной Мексики (начиная от центрального Веракруз) до северной Аргентины, Чили и Коста-Рики, но к счастью, не настолько многочислен (и не настолько вредоносен), чтобы получить статус настоящего вредителя.

Поскольку личинка может выжить в течение полного восьминедельного цикла только в том случае, если рана не инфицирована, пациенты достаточно редко сталкиваются с заражением, если только они не убивают личинку, но при этом не могут полностью её извлечь. Личинка даже может выделять антибиотический секрет, который помогает предотвратить заражение в период её кормления.

Муравей-солдат

Название "муравей-солдат" распространяется более чем на двести видов муравьёв, в различных семействах, в силу формирования ими хищных агрессивных групп, называемых "рейдами", в которых огромное количество муравьёв питается на одной определённой территории.

Другой общей чертой является то, что муравьи-солдаты не строят постоянных гнёзд; колония солдат движется почти всё время, пока она существует.

Все виды являются членами истинного муравьиного семейства Formicidae, но существует несколько групп, которые независимо развили такой же базовый поведенческий и экологический синдром. Этот синдром часто называют "поведение легиона", и он является примером конвергентной эволюции.

Большинство муравьёв-солдат Нового Света принадлежат к подсемейству Ecitoninae, которое содержит две группы - Cheliomyrmecini и Ecitonini.

Первоначально считалось, что линии муравьёв-солдат Старого и Нового Света развивались независимо друг от друга - что представляет собой пример конвергентной эволюции. Однако в 2003 году генетический анализ различных видов показал, что все они развились от одного общего предка, который жил приблизительно сто миллионов лет назад во времена разделения континентов Африки и Америки.

Африканская медовая пчела

Африканская медовая пчела (Apis mellifera scutellata) представляет собой подвид Западной медовой пчелы. Она распространена в центральной и южной Африке, хотя в южном ареале она сменяется Кейптаунской медовой пчелой, Apis mellifera capensis

Эти подвиды являются частью общей линии Африканских пчёл (также известных как "пчёлы убийцы"), которые распространились в Америке.

Укус единственной Африканской пчелы не более ядовит, чем укус единственной Европейской пчелы, но африканские пчёлы реагируют на угрозу быстрее, чем европейские. Они отправляют на подавление угрозы в три-четыре раза больше рабочих, чем европейские виды. Они также преследуют нарушителя на большем расстоянии от своего улья. И хотя человек погибает от ста - трёхсот укусов, было подсчитано, что средняя летальная доза для взрослого человека составляет пятьсот - тысячу сто укусов.

Муравей-пуля

Paraponera - род муравьёв, состоящий из единственного вида, известного как малый гигантский муравей-охотник, или муравей-пуля (Paraponera clavata), названный так из за своего крайне мощного укуса, который как говорят, настолько же болезнен, как и пулевое ранение.

Рабочие достигают длины в 18-30 миллиметров и напоминают крепких, красно-чёрных бескрылых ос. Paraponera являются хищниками, и как все примитивные понероморфы не проявляют признаков полиморфизма в касте рабочих. Королева не намного больше, чем рабочие. Они населяют влажные тропические леса от Никарагуа до Парагвая. Муравья-пулю местные жители называют "Hormiga Veinticuatro" или "24-часовой муравей", из-за боли от укуса, которая продолжается 24 часа.

Японский гигантский шершень

Японский гигантский шершень представляет собой подвид Азиатского гигантского шершня. Это крупное насекомое и взрослые особи могут достигать длины более четырёх сантиметров, и иметь размах крыльев более шести сантиметров. У него крупная жёлтая голова с большими глазами, и тёмно-коричневое брюшко с коричневыми и жёлтыми полосами.

Рабочие шершни собирают корм для молодняка. Их диета состоит из большого числа насекомых, включая сельскохозяйственных вредителей, в силу чего шершней считают полезными.

Рабочие расчленяют тела своих жертв, чтобы доставлять в улей только наиболее питательные части тела - такие, например, как летательные мускулы.

В улье рабочие пережёвывают добычу в кашицу, которую они скармливают личинкам, и которые в свою очередь, выделяют жидкость, которой питаются рабочие. Эта жидкость - единственное вещество, которое рабочие усваивают во время своей взрослой жизни, что весьма примечательно, учитывая, что они могут пролетать до ста километров в день и развивать скорость до сорока километров в час.

Эта жидкость позволяет развивать интенсивную мышечную активность на протяжении длительного промежутка времени и производится искусственно для атлетов. Во многих горных японских деревнях жареный шершень считается деликатесом.

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