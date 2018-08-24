В Китае нашли скелет черепахи с клювом, возрастом 228 млн лет

В Китае был найден окаменелый скелет черепахи, возраст которого составляет около 228 млн лет, что пролило новый свет на самый ранний этап эволюции черепах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru - это старейшая из черепах с беззубым клювом, которые когда-либо были найдены. Черепаха достигает 2 метра в длину, у нее короткое туловище, нет панциря на спине и животе, сказал Ли Чунь, исследователь института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Академии наук Китая.

Окаменелости, найденные в отложениях позднего триасового периода в уезде Гуаньлин провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай-ред.), были названы Eorhynchochelys, что в переводе означает "первая черепаха с клювом". Статья о находке была опубликована в последнем издании научного журнала Nature.

У черепахи имеются примитивные, производные и переходные признаки, свидетельствующие о сложности эволюции этих животных на ранней стадии, заявил Ли Чунь.

Согласно строению скелета можно предположить, что черепаха вела земноводный образ жизни рядом с устьем рек и имела привычку рыть норы", - добавил исследователь.

Рецензенты Nature прокомментировали, что открытие стало невероятно важным, так как закрыло главный пробел в эволюции черепах.