Как разобрать хлам в квартире

Хлам приходит в нашу жизнь незаметно. Мы не успеваем опомниться, как он заполняет все уголки, шкафы, ящики, столы - и в итоге комфортно "обустраивается" в квартире. Пора от него избавляться. Как? Day.Az со ссылкой на the-challenger.ru представляет подробную инструкцию.

Буддийские философы убеждены: перед тем как начать чем-то заниматься, необходимо ответить на три вопроса - что, зачем и как. Иначе результата не будет. После того как человек ответит на эти вопросы именно в такой последовательности, можно приступать к делу.

Что можно отнести к хламу

Старые, дырявые, поношенные вещи, которые уже годами никто не носит, а вы прячете их на балконе или верхних полках шкафа. Или это хорошие вещи, которые вам просто не нужны: платье с выпускного в школе, красивые, но неудобные туфли, слишком большой свитер или узкие джинсы.

Газеты, журналы, старые письма, открытки, старые счета, чеки, плакаты, билеты, старые коробки из-под техники. Какая ещё макулатура у вас есть? Чаще всего это просто перекладывается с места на место или прячется в ящиках. Книги, кстати, тоже сюда относятся.

Посуда. Старые тарелки, битая посуда, сервиз и хрусталь, которым уже несколько лет никто не пользуется даже на семейных застольях. Сюда же можно отнести старые и страшные сковородки, кастрюли и прочую кухонную утварь. А ещё банки, огромное количество банок из-под разных солений, которые люди почему-то привыкли коллекционировать. Выкинуть жалко, а девать некуда.

Аптечка. Заботиться о здоровье - это хорошо, но когда последний раз вы заглядывали в аптечку и выбрасывали лекарства, у которых истёк срок годности? Обычно таких препаратов там больше половины.

Миллион полезных, но ненужных вещей, которые кто-то подарил, отдал, забыл, оставил. Это разные подарки, которые вы не знаете, куда деть, или они вам просто не нравятся. Сюда же относятся старые детские игрушки, всякие магнитики, ручки, вазочки.

Косметика. Это целая бездна того, что жалко выкинуть. Косметика с истёкшим сроком годности, пустые баночки, тюбики, пузырьки. Духи, запах которых уже не нравится. Крем, который не подошёл. Подарили губную помаду, но вы такой просто не пользуетесь.

Техника и сломанные вещи. Старый бабушкин телевизор, который включается через раз. Телефоны, утюги, кухонная техника, ноутбуки, компьютеры, часы, плееры, лампы. Использованные батарейки, провода, зажигалки, которые уже никогда не пригодятся.

Зачем разбирать хлам

И правда, зачем? Лежит он себе и лежит, вроде не мешает. Да, надо постоянно вытирать пыль, мыть, перекладывать, но это ведь такие любимые вещи. Они совершенно не нужны, но выкинуть их жалко. Стоп. А зачем они? Вот что с ними делать? Попробуйте задать себе простой вопрос: а они меня радуют или раздражают? Скорее всего, второе. Пусть они даже и напоминают вам о разных событиях и людях, это не может копиться вечно в вашей квартире.

Как избавиться от хлама

Профессионалы в этом деле уже давно придумали хороший способ. Вот несколько главных шагов:

- сначала нужно выбрать время. Например, разбирать хлам в течение часа каждое воскресенье. Тут важна дисциплина и регулярность;

- начните с малого. Выберете один шкаф, например, с одеждой. Берите вещь одну за другой и спрашивайте себя - я люблю эту вещь? Если да, оставляйте. Если сомневаетесь, эта вещь вам точно не нужна. Как правило, вещи, которые он действительно любит, человек носит постоянно. Вещи, в которых сомневаются, не надевали уже год или даже больше;

- если на вопрос, любите ли вы эту вещь, вы сразу ответили "нет", откладывайте её в отдельную кучу и не принимайте другого решения. Постарайтесь сделать так, чтобы все вещи из этой кучи покинули квартиру как можно скорее.

После этого вещи нужно рассортировать. То, что в отвратительном состоянии или с истёкшим сроком годности, выбрасывайте. Хорошие вещи, которые вам просто не подходят или не нужны, можно продать, сдать на переработку, отдать на благотворительность, подарить или обменять.

Почти новые вещи можно смело продавать.

Вот несколько полезных книг для тех, кто решился разобрать хлам:

Мари Кондо - японский специалист по наведению порядка, автор нескольких книг. Самая известная книга - "Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни";

Шуке Мацумото, "Уборка в стиле дзен";

Лорен Розенфилд, "Дышите свободно". Книга о том, как разобраться с эмоциями, которые мы испытываем к вещам.

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