Женский храп - вовсе не редкость, но к сожалению немногие дамы готовы признаться в такой проблеме даже врачу. Ведь храп - это грубо и неженственно. А что по этому поводу думают мужчины?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Статистика утверждает, что на территории Великобритании проживает более 66 миллионов людей и почти половина из них - женщины. Согласно данным Британской ассоциации храпа, в стране от этого расстройства страдает около 4 500 000 людей женского пола. То есть, теоретически, каждая восьмая леди из Туманного Альбиона храпит во время сна. Специалисты из Эссекского университета, расположенного близ города Колчестер, провели опрос среди британцев, проживающих в городах Восточной Англии. В исследовании приняли участие более 14 000 супружеских пар, и оказалось, что почти половина из них действительно храпит.

Причем женщины жаловались ученым на храпящих мужей в два раза реже, чем мужчины на своих жен. Оказалось это связано с тем, что дамы редко обращаются за помощью к врачам с такой проблемой, потому что стыдятся в этом признаться. Между тем, практически все женщины, чьи мужья рассказали ученым об их храпе, страдали либо увеличением миндалин и аденоидов, либо затруднением носового дыхания, а также искривлением перегородки носа или образованием полипов в носу. То есть причиной храпа являлось именно соматическое заболевание, требующее зачастую хирургического лечения.

Мужья этих женщин были прекрасно осведомлены о существующих патологиях в их органах дыхания и с сочувствием относились к нерешительности своих вторых половинок относительно проведения операций. Джентльмены предпочитали спать в гостевых спальнях, но не использовать психологическое давление на своих жен, понимая, что не так-то просто решиться на хирургическое лечение заболевания, которое самого человека физически почти не беспокоит.

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