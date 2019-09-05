Стесняетесь веснушек или скромно прикрываете выпирающие ключицы? Зря, ведь мужчины считают эти и другие особенности женского тела безумно привлекательными!

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Несколько лет назад команда американского ученого Габриэля Сейрига провела исследование, главной целью которого было выявить список особенностей женской внешности, которые заставляют мужчин, буквально, сходить с ума.

Веснушки

Те, кто переживал из-за веснушек, - радуйтесь: они в тренде! Мало того, что веснушки теперь не надо скрывать под слоем косметики, женщины даже начали рисовать их сами! Все правильно, мужчины называют веснушки одним из самых привлекательных "недостатков" кожи.

Маленькая родинка над верхней губой

Такая родинка, как у Натальи Орейро или Синди Кроуфорд свела с ума многих мужчин. Когда-то Мэрилин Монро специально подрисовывала себе такую (а уж она точно знала толк в обольщении!). Кстати, родинка в углу глаза у Диты фон Тиз тоже из разряда сексуальных изюминок внешности.

Тонкие ключицы

Парадокс - вроде как "мужчины на кости не бросаются", но женские тонкие ключицы пробуждают у сильного пола практически животный инстинкт. Не удивляйтесь, если увидите, что кто-то с помощью контуринга выделяет ключицы - в последнее время этот бьюти-лайфхак пользуется популярностью.

Светлый цвет глаз

Journal des Femmes провел опрос, в котором принимало участие 900 мужчин. Респондентам был задан вопрос: "Какой цвет глаз вас больше всего привлекает?" Большинство проголосовали за голубые и зеленые глаза. Так что у голубоглазых красавиц больше шансов на успех!

Темные волосы

Раньше было принято считать, что "джентльмены предпочитают блондинок". Возможно, во времена легендарной Мэрилин Монро так и было, но сегодня все по-другому. По данным многочисленных опросов среди мужчин, наиболее привлекательными им кажутся брюнетки. А вы хотели осветляться? Может еще разок подумаете?

Кудряшки

Вечное противостояние: прямые завить, вьющиеся распрямить! Если вам это поможет - мужчинам больше нравятся вьющиеся волосы, особенно если это естественные локоны, пусть даже непослушные (так даже игривее).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!