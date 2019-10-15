Виноделие - одно из самых старинных ремесел, появившееся еще до нашей эры. Несмотря на это, вино остается одним из самых популярных алкогольных напитков и по сей день, однако мало кто знает, что современные вина не имеют ничего общего с тем, что называлось "вином" в древности, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Трепетней всего к изготовлению этого напитка относились в Греции, где, как правило, вино содержало 14% алкоголя. По вкусу оно напоминало больше настойку или экстракт, отчасти поэтому греки в обязательном порядке разбавляли вино водой перед употреблением. Помимо этого считалось, что вода позволяет долго не пьянеть и при этом смаковать винный напиток с удовольствием. Греки были уверены, что неразбавленное вино пьют только свиньи.

Позже они начали экспериментировать и добавлять в вино ингредиенты, которые предотвращали его скисание. Кроме того, нередко греки старались сделать вино крепче, для чего добавляли в него мед, смолы хвойных деревьев и другие компоненты, за счет которых оно превращалось в подобие желе. Вот почему в некоторых случаях вино не разливали, а разрезали, а затем добавляли в него воды.

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