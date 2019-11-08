Лос-Анджелес называют городом ангелов, Чикаго - городом ветров, а Нью-Йорк "Большим Яблоком". Рамблер постарается ответить, почему Нью-Йорк окрестили именно так, передает Day.Az.

В начале 1920-х годов слово "яблоко" использовалось в отношении гоночных треков, также так назывались призы, которые получали победители гонок. Впервые название "Большого Яблока" использовал журналист газеты New York Morning Telegraph Джон Фицджеральд. В своем материале он назвал гонку в Нью-Йорке "Вокруг Большого Яблока". Ходили слухи, что это название он позаимствовал у жокеев и тренеров из Нового Орлеана, которые мечтали участвовать в гонке на трассах в Нью-Йорке.

Джазовые музыканты Нью-Йорка также использовали это название. Именно они закрепили его повсеместное употребление. Старая профессиональная поговорка гласит: "На дереве много яблок, но есть только одно Большое Яблоко".

В 1970-е началась кампания по привлечению туристов в Нью-Йорк, и прозвище "Большое Яблоко" официально закрепили в качестве еще одного названия города.

В знак признательности Фитцджеральду угол 54-й улицы и Бродвея, где он прожил более 30 лет, в 1997 году переименовали в "Угол Большого Яблока".

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