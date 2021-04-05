Зачем наносить масло на пупок? - Невероятный эффект
Знаете ли вы, почему стоит вливать в пупок различные эфирные масла? Наш пупок, без сомнения, удивительный орган! Все крупные сосуды - венозная связка и артериальный поток располагаются сразу за пупком. В ведическом учении Аюрведа его называют узлом сосредоточения 72 тысяч тонких жизненных каналов (нади), а общая длина кровеносных сосудов, которые мы имеем в нашем теле, равна удвоенной окружности Земли.
У славян пупок - это центр и основа человеческого тела, которое делится на верхнюю "чистую" и нижнюю "нечистую" половины. На "границе" этих половин завязывался пояс, который связывает высшее и низшее начала в человеке, делает его недоступным для недоброжелательных духов. На Востоке считают, что негативные эмоции и нервное напряжение концентрируются именно вокруг пупка и, чтобы расслабиться, массируют его утром и вечером. Китайцы, даже в сильную жару укрывают зону пупка, считая, что данное место наиболее чувствительно не только к ветру, но и к обычной прохладе. Этот участок тела легко простудить, что печальным образом сказывается на внутренних органах.
Многим известно, что в пупок можно положить ватный тампон пропитанный спиртом для снижения температуры, для облегчения менструальной боли и мышечного спазма, но, оказывается, через пупок можно транспортировать в организм и различные лечебные масла. Этот метод называется Печоти, и данное действие сопровождается лёгким массажем живота вокруг пупка. А в Китае для лечения различных болезней на область пупка прикладывают пластыри и мази с растительными ингредиентами. В системе цигун пупок - это канал связи человека со вселенной. Если стимулировать эту зону, то усиливается циркуляция энергии ци и крови в сосудах, помогая при этом работе сердца, лучше распределяются по телу жизненно важные микроэлементы.
Как применять эфирные масла для пупка
Чтобы ощутить лечебное воздействие масел и самомассажа зоны пупка, ознакомьтесь с небольшой инструкцией:
- Грязь и кожное сало в районе живота может скапливаться в пупке. Поэтому необходимо не забывать его очищать. Промойте и просушите пупок и руки перед процедурой.
- Эфирные масла разбавьте базовыми маслами.
- Выполняйте процедуру лёжа на кровати или диване.
- Капните несколько капель масла в пупок и позвольте ему впитаться в кожу.
- Осторожно нажмите на зону пупка двумя большими пальцами или указательным, средним и безымянным пальцами одновременно.
- Если вы чувствуете дискомфорт, продолжайте осторожно нажимать, пока неприятные ощущения не утихнут.
- Продолжайте лёгкий массаж живота вокруг пупка.
- Затем погладьте весь живот ладонью по часовой стрелке около минуты.
- Накройте живот чистым полотенцем и полежите так некоторое время, чтобы масла впитались. Промокните излишки масел полотенцем.
Какие масла подходят и в чём их эффект
- Капните масло нима на пупок, чтобы избавиться от прыщей, экземы и других воспалений на коже. Это эффективное средство для лечения различных кожных заболеваний, увлажняет и отбеливает кожу, борется с выпадением волос, устраняет перхоть. Также применяется для очищения крови и повышения иммунитета. Является природным контрацептивом без побочных эффектов.
- Нанесение чистого ладанного масла на пупок излечивает сухость глаз, плохое зрение, поджелудочную железу, потрескавшиеся губы, сохраняет лицо блестящим, делает волосы более здоровыми, применяется при болях в суставах/коленях, ознобе, вялости, желудочно-кишечных проблемах, аллергии, головных болях, болях в спине.
- Часто из-за стресса или неправильного ухода за кожей лицо выглядит бледным и безжизненным. Если вы хотите получить сияющее лицо за короткое время, то нанесите на пупок миндальное масло. Оно также очень полезно не только для кожи, но и для волос.
- Нанесите горчичное масло, чтобы оздоровить сухие и потрескавшиеся губы. Горчичное масло также благотворно влияет на кишечник, убивая вредные бактерии. Работает как мягкая детоксикация.
- Применяйте оливковое или кокосовое масло для улучшения фертильности.
- Когда у ребенка болит живот, нанесите несколько капель анисового масла прямо на пупок и массируйте вокруг этой зоны в течение нескольких минут и боль утихнет.
- Кунжутное масло используется от всех видов боли в суставах. Хорошо укрепляет кости.
- Возьмите одинаковое количество горчичного и имбирного масла при расстройстве желудка, вздутии живота, тошноте и проблемах с пищеварением. Употребление горчичного масла улучшает кровообращение и нервную систему, а также укрепляет иммунитет. Лечит запоры и укрепляет пищеварительную систему. Снимает боль в суставах. Для сухой кожи - вечером перед сном нанесите 3 капли горчичного масла на пупок и мягко помассируйте вокруг него.
- Масло тимьяна действует против спазма, помогает сохранять в тонусе артерии и вены, снижает кровяное давление и влияние стресса на сердце. Как мочегонное средство, масло тимьяна может помочь организму устранить избыток воды, соли и токсинов, помогает избавляться от лишнего веса, улучшает пищеварение. Обладает отхаркивающим действием, а это значит, что оно может помочь удалить слизь из дыхательных путей и легких. Масло тимьяна одобрено Европейской комиссией для лечения бронхита, коклюша и инфекций верхних дыхательных путей. Помните, что чистое тимьяновое масло является сильным средством и не должно наноситься непосредственно на кожу, так как оно может вызвать аллергию и раздражение. Разбавьте его базовым маслом (например, оливковым, кокосовым или миндальным).
- При болях в коленях - вечером перед сном положите 3 капли касторового масла в пупок и распределите его, мягко массируя.
Обязательно применяйте 100% натуральные средства, а не синтетические. Некоторые масла могут вызвать раздражение или жжение. Держите маленькую бутылочку лечебного масла рядом с кроватью и наносите несколько капель в пупок перед сном.
hm-notes.ru
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре