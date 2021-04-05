Зачем наносить масло на пупок?

Знаете ли вы, почему стоит вливать в пупок различные эфирные масла? Наш пупок, без сомнения, удивительный орган! Все крупные сосуды - венозная связка и артериальный поток располагаются сразу за пупком. В ведическом учении Аюрведа его называют узлом сосредоточения 72 тысяч тонких жизненных каналов (нади), а общая длина кровеносных сосудов, которые мы имеем в нашем теле, равна удвоенной окружности Земли.

У славян пупок - это центр и основа человеческого тела, которое делится на верхнюю "чистую" и нижнюю "нечистую" половины. На "границе" этих половин завязывался пояс, который связывает высшее и низшее начала в человеке, делает его недоступным для недоброжелательных духов. На Востоке считают, что негативные эмоции и нервное напряжение концентрируются именно вокруг пупка и, чтобы расслабиться, массируют его утром и вечером. Китайцы, даже в сильную жару укрывают зону пупка, считая, что данное место наиболее чувствительно не только к ветру, но и к обычной прохладе. Этот участок тела легко простудить, что печальным образом сказывается на внутренних органах.

Многим известно, что в пупок можно положить ватный тампон пропитанный спиртом для снижения температуры, для облегчения менструальной боли и мышечного спазма, но, оказывается, через пупок можно транспортировать в организм и различные лечебные масла. Этот метод называется Печоти, и данное действие сопровождается лёгким массажем живота вокруг пупка. А в Китае для лечения различных болезней на область пупка прикладывают пластыри и мази с растительными ингредиентами. В системе цигун пупок - это канал связи человека со вселенной. Если стимулировать эту зону, то усиливается циркуляция энергии ци и крови в сосудах, помогая при этом работе сердца, лучше распределяются по телу жизненно важные микроэлементы.

Как применять эфирные масла для пупка

Чтобы ощутить лечебное воздействие масел и самомассажа зоны пупка, ознакомьтесь с небольшой инструкцией:

Грязь и кожное сало в районе живота может скапливаться в пупке. Поэтому необходимо не забывать его очищать. Промойте и просушите пупок и руки перед процедурой.

Эфирные масла разбавьте базовыми маслами.

Выполняйте процедуру лёжа на кровати или диване.

Капните несколько капель масла в пупок и позвольте ему впитаться в кожу.

Осторожно нажмите на зону пупка двумя большими пальцами или указательным, средним и безымянным пальцами одновременно.

Если вы чувствуете дискомфорт, продолжайте осторожно нажимать, пока неприятные ощущения не утихнут.

Продолжайте лёгкий массаж живота вокруг пупка.

Затем погладьте весь живот ладонью по часовой стрелке около минуты.

Накройте живот чистым полотенцем и полежите так некоторое время, чтобы масла впитались. Промокните излишки масел полотенцем.

Какие масла подходят и в чём их эффект

Капните масло нима на пупок, чтобы избавиться от прыщей, экземы и других воспалений на коже. Это эффективное средство для лечения различных кожных заболеваний, увлажняет и отбеливает кожу, борется с выпадением волос, устраняет перхоть. Также применяется для очищения крови и повышения иммунитета. Является природным контрацептивом без побочных эффектов.

Нанесение чистого ладанного масла на пупок излечивает сухость глаз, плохое зрение, поджелудочную железу, потрескавшиеся губы, сохраняет лицо блестящим, делает волосы более здоровыми, применяется при болях в суставах/коленях, ознобе, вялости, желудочно-кишечных проблемах, аллергии, головных болях, болях в спине.

Часто из-за стресса или неправильного ухода за кожей лицо выглядит бледным и безжизненным. Если вы хотите получить сияющее лицо за короткое время, то нанесите на пупок миндальное масло. Оно также очень полезно не только для кожи, но и для волос.

Нанесите горчичное масло, чтобы оздоровить сухие и потрескавшиеся губы. Горчичное масло также благотворно влияет на кишечник, убивая вредные бактерии. Работает как мягкая детоксикация.

Применяйте оливковое или кокосовое масло для улучшения фертильности.

Когда у ребенка болит живот, нанесите несколько капель анисового масла прямо на пупок и массируйте вокруг этой зоны в течение нескольких минут и боль утихнет.

Кунжутное масло используется от всех видов боли в суставах. Хорошо укрепляет кости.

Возьмите одинаковое количество горчичного и имбирного масла при расстройстве желудка, вздутии живота, тошноте и проблемах с пищеварением. Употребление горчичного масла улучшает кровообращение и нервную систему, а также укрепляет иммунитет. Лечит запоры и укрепляет пищеварительную систему. Снимает боль в суставах. Для сухой кожи - вечером перед сном нанесите 3 капли горчичного масла на пупок и мягко помассируйте вокруг него.

Масло тимьяна действует против спазма, помогает сохранять в тонусе артерии и вены, снижает кровяное давление и влияние стресса на сердце. Как мочегонное средство, масло тимьяна может помочь организму устранить избыток воды, соли и токсинов, помогает избавляться от лишнего веса, улучшает пищеварение. Обладает отхаркивающим действием, а это значит, что оно может помочь удалить слизь из дыхательных путей и легких. Масло тимьяна одобрено Европейской комиссией для лечения бронхита, коклюша и инфекций верхних дыхательных путей. Помните, что чистое тимьяновое масло является сильным средством и не должно наноситься непосредственно на кожу, так как оно может вызвать аллергию и раздражение. Разбавьте его базовым маслом (например, оливковым, кокосовым или миндальным).

При болях в коленях - вечером перед сном положите 3 капли касторового масла в пупок и распределите его, мягко массируя.

Обязательно применяйте 100% натуральные средства, а не синтетические. Некоторые масла могут вызвать раздражение или жжение. Держите маленькую бутылочку лечебного масла рядом с кроватью и наносите несколько капель в пупок перед сном.

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