В РАН назвали недостоверными сообщения о крупном облаке плазмы, движущемся к Земле

Информация о движущемся в сторону Земли крупном облаке плазмы, выброшенным Солнцем, является недостоверной. Об этом сообщается на сайте Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причина в том, что, как уже говорилось, важен не только факт выброса, но и его направление. А выброс был направлен уж очень явно мимо Земли. Возможность зацепить нашу планету у него была лишь краем, и то с очень низкой вероятностью. Такие же краевые касания могут вызвать лишь незначительные возмущения поля, но никак не бури, да еще и крупные, стоящие упоминания. Утверждения же об уникальности и мощности выброса целиком остаются на совести сайта SpaceWeather либо перепечатывавших это сообщение российских изданий, так как не имеют ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вероятность касания Земли и слабых краткосрочных возмущений поля составляет примерно 10%, а вероятность заметных магнитных бурь составляет менее 1%.

По данным ФИАН, 29 мая произошла средней величины вспышка на Солнце, сопровождавшаяся выбросом массы.