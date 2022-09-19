Ученые обнаружили неочевидный способ кражи важных данных с помощью очков

Ученые из Мичиганского университета в США и Чжэцзянского университета в Китае сообщили, что в результате лабораторных исследований пришли к выводу, что когда возможности веб-камер в компьютерах и ноутбуках получат больше возможностей, то появится угроза оптических атак, благодаря которым злоумышлении смогут красть важные данные, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Делать это можно будет благодаря отражениям в очках текста на мониторе. Пока возможности камер позволяют распознать шрифт 28 пт - высотой 10 мм. Но с развитием технологий можно будет распознавать и более мелкий текст.

Во время экспериментов специалисты, наблюдая за собеседниками в очках, смогли распознать 75% текста шрифтом 28 пт. Это шрифт заголовков и презентаций. Поэтому пока угроза ограничивается этим. Зато работодатель сможет увидеть, что делают удаленные сотрудники, также сейчас есть опасность кражи конфиденциальных данных во время презентаций и переговоров.

Средством защиты могут стать технологии для размытия отражения в очках.