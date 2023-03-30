Обнаружен массивный и плотный газовый гигант

Астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Юпитер и в 13 раз массивнее него. Об открытии сообщается в препринте, доступном в репозитории arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Газовый гигант TOI-4603 b был идентифицирован с помощью с помощью космического аппарата НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который проводит поиск экзопланет методом транзита. Транзит происходит, когда крупное небесное тело проходит на фоне диска звезды, что выражается в падении кривой блеска. На данный момент идентифицировано около 6200 экзопланет-кандидатов, из которых 3032 были подтверждены.

Транзитный сигнал был идентифицирован на кривой блеска субгигантской звезды F-типа, известной как TOI-4603 или HD 245134. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими измерениями лучевой скорости, проведенными с помощью спектрографов PARAS (PRL Advanced Radial-velocity Search Abu-sky) и TRES (Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph).

TOI-4603 b имеет радиус примерно 1,04 радиуса Юпитера, а его масса оценивается примерно в 12,89 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 14,1 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг родительской звезды каждые 7,24 дня на расстоянии около 0,09 астрономической единицы от него. Равновесная температура TOI-4603 b, которая не учитывает тепло недр и эффект атмосферы, достигает 1677 кельвинов. Объект является одной из самых массивных и плотных экзопланет-гигантов, известных на сегодняшний день.

Звезда TOI-4603 примерно в 2,72 раза больше Солнца, а ее масса составляет примерно 1,75 массы Солнца. Возраст светила оценивается почти в два миллиарда лет, а его эффективная температура, характеризующая полную мощность излучения, находится на уровне 6189 кельвинов.