Самую татуированную женщину Великобритании прогнали из бара

Британка Бекки Холт, которую в сети прозвали самой татуированной женщиной Великобритании, раскрыла подробности жизни с необычной внешностью в интервью местному изданию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

34-летняя жительница графства Чешир, которая потратила 35 тысяч фунтов стерлингов на свои татуировки, рассказала, что регулярно сталкивается с осуждением со стороны окружающих из-за многочисленных рисунков на коже. "Мне пишут, что я выгляжу ужасно в соцсетях, а кто-то оскорбляет меня за спиной в реальной жизни", - посетовала она.

Кроме того, по словам собеседницы издания, иногда ей отказывают в обслуживании в барах и ресторанах из-за предвзятого отношения персонала к людям с татуировками во все тело. "Однажды меня выгнали из бара, хотя он был практически пустой. Все из-за негативного мнения менеджера!" - пожаловалась Холт и добавила, что вопреки осуждению продолжает любить свои тату.