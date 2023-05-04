Австралийка разбогатела благодаря информации из своего сна

Жительница Австралии выиграла в лотерею $670 тысяч, зачеркнув на билете числа, которые увидела во сне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По словам женщины, пожелавшей остаться неизвестной, о выигрыше она узнала, когда находилась вдали от дома. Перед тем, как отправиться в короткое путешествие, австралийка решила принять участие розыгрыше джекпота и купила билет, зачеркнув на нем числа, увиденные во сне. Когда победительница проверила баланс своего онлайн-счета спустя несколько дней, то сначала не поверила глазам.

"Я запомнила эти числа из своего сна и зачеркнула их в лотерейном билете", - рассказала женщина.

Австралийка добавила, что пока не знает, на что потратит деньги. По ее словам, этот вопрос она будет решать вместе с членами своей семьи.