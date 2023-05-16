Луна ненадолго закроет собой Юпитер

Юпитер в среду, 17 мая, ненадолго скроется за Луной. Явление можно будет наблюдать в северных широтах, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

"В среду, 17 мая, Луна окажется на линии "наблюдатель-планета", и на некоторое время <...> Юпитер станет невидимым. Явление можно будет наблюдать в северных широтах: чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше будут условия", - сказали ТАСС в пресс-службе планетария.

Ученые также отметили, что дневные наблюдения с использованием оптических приборов необходимо вести с осторожностью: на Солнце в бинокль смотреть нельзя из-за риска получения ожогов глаз.