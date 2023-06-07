15 вещей, о которых ты слышал, но так никогда и не видел

В мире так много вещей, о существовании которых мы слышали. Но нам так и не удалось взглянуть на большинство из них собственными глазами.

Сегодня сможешь убедиться, что многие вещи, о которых ты ранее только слышал, существуют и выглядят совсем не так, как тебе представлялось. Зато теперь сможешь гордо рассказать всем о том, что ты смог повидать.

Только взгляни на эти 15 офигенных фото, которые за считаные минуты существенно расширят твой кругозор.

1. Скрытая камера, которая легко помещается в шуруп.

2. Вот так выглядит череп ребенка до выпадения молочных зубов. Жутковато, не правда ли?

3. Помнишь Кенни Маккормика, который всегда в капюшоне? Кто бы мог подумать, что он блондин.

4. Сердце донора, которое вот-вот пересадят.

5. Подводное фото легендарного Титаника.

6. Дитя Африки - маленький трубкозуб.

7. Видел, какие легкие у обычной лошади? Смотри!

8. Молния, которая поместилась точно в радугу.

9. Вот так выглядит далекий Плутон.

10. Акулье яйцо.

11. Волк и койоты, которые кажутся просто котятами на фоне огромного хищника.

12. Мшистая лягушка. Прямиком из Вьетнама.

13. Кто-то думал, что их не существует? Дитя голубя.

14. Думаешь крот размером с лисицу или, по крайней мере, с кошку? Чуть больше мышонка!

15. Шаровая молния, которую получили при лабораторном эксперименте.