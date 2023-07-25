Самое солнечное место на Земле получает столько же излучения, сколько и Венера

Ученые из Гронингенского университета выяснили, что пустыня Атакама в Чили - самое солнечное место на Земле, куда попадает столько же солнечного света, сколько и на Венеру. Исследование опубликовано в журнале Bulletin of the American Meteorological Society, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы обнаружили, что на плато Альтиплано солнечное излучение составляет 2177 ватт на квадратный метр. Авторы отметили, что такое же излучение может получить человек, находящийся на Венере - планете, которая на 28% ближе к Солнцу, чем Земля. Согласно исследованию, излучение в верхних слоях атмосферы Земли составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр.

При этом в Альтиплано на высоте 4000 метров обычно холодно, несмотря на то, что оно получает больше солнечного излучения, чем расположенные ближе к экватору или на большей высоте места. Пустыня Атакама, засушливое плато недалеко от Анд в Чили, представляет собой старейшую пустыню на Земле и, возможно, лучшее место для наблюдения за ночным небом.

Как объяснили ученые, когда солнечное излучение попадает в атмосферу, оно поглощается водяным паром и рассеивается облаками. Эти эффекты минимальны на плато Альтиплано. Авторы отметили, что работающим в пустыне людям нужно быть особенно осторожными, так как солнечное излучение может привести к развитию рака кожи.