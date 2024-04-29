Часы пассажира "Титаника" продали на аукционе за 1,38 млн. евро

Золотые карманные часы одного из пассажиров "Титаника" были проданы за рекордную сумму на аукционе, состоявшемся в Великобритании в субботу. 27 апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Этот аксессуар, принадлежавший американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, достался новому владельцу за 1,175 миллиона фунтов стерлингов (1,38 миллиона евро). Покупателем, предложившим наивысшую цену, стал коллекционер из США, имя которого не разглашается.

По данным аукционного дома, расположенного в английском графстве Уилтшир, это сделка делает часы Астора самым дорогостоящим памятным предметом с "Титаника" из когда-либо выставленных на торги. Отмечается, что ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли во время катастрофы: этот музыкальный инструмент был продан за 1,1 миллиона фунтов стерлингов на том же аукционе в 2013 году.

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