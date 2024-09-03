Астронавт сообщил о странных звуках на Starliner

Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Барри Юджин Уилмор услышал "странный шум", исходящий из динамика внутри космического корабля Starliner.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Известия", об этом 1 сентября сообщило новостное издание Ars Technica.

В субботу, 31 августа, космонавт обратился по радио к сотрудникам Центра управления полетами в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Мужчина рассказал диспетчерам о шумах, которые он услышал внутри корабля, а затем попросил узнать, есть ли "какие-либо неполадки в соединительных узлах между станцией и кораблем".

"Это похоже на пульсирующий шум, почти как гидролокатор", - подтвердили наличие звука специалисты.

Ситуация вызвала беспокойство в NASA, поэтому было решено отправить космический корабль обратно на Землю без экипажа, пишет издание.

Starliner вернется самостоятельно 6 сентября. Сам астронавт Уилмор вернется на борту Crew Dragon в феврале 2025 года.

Недавно стало известно, что зонд NASA DART, столкнувшийся с астероидом Диморф в 2022 году, может вернуться на Землю в виде обломков в ближайшие годы.

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