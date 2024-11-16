В Китае малоизвестный грибок впервые попал в кровоток человека

При попадании в кровоток инфекционного патогена говорят о системной инфекции. Ученые из Университета Фудань (Китай) впервые зарегистрировали случай системной инфекции, вызванной малоизвестным грибком Sporopachydermia lactativora, сообщает портал PCR.News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грибковые системные инфекции встречаются редко и обычно поражают госпитализированных пациентов с ослабленным иммунитетом. Чаще всего инфекции вызывают дрожжевые грибы классов Saccharomyces, Candida и Pityrosporum.

В новом исследовании врачи сообщили о случае системной инфекции, вызванной дрожжевым грибком Sporopachydermia lactativora (класс Saccharomyces). Ранее их выделяли из морской воды Арктики, фекалий буйволов, из мембранных фильтров. Однако в больницах они встречаются крайне редко. До этого было известно лишь об одном случае заражения этим грибком.

Системная инфекция выявлена у 37-летней женщины с тяжелым злокачественным заболеванием крови. Через несколько дней после сеанса химиотерапии у нее появилась температура. В крови был обнаружен грибок Sporopachydermia lactativora. Она излечилась от инфекции после трехдневной терапии.

Выявленный грибок может инфицировать разные ткани организма, а по вирулентности сопоставим с опасным грибком Candida auris. Возможно, заразивший женщину грибок станет оппортунистическим патогеном человека, то есть будет вызывать инфекции при ослаблении иммунитета. Поэтому в больничных условиях его не следует игнорировать.