Ученые раскрыли тайну развития живых клеток на ранней Земле

Американские биохимики из Калифорнийского университета раскрыли механизм возникновения первых клеточных мембран в ходе зарождения жизни на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemistry (NatChem), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые решили проверить гипотезу, согласно которой у живых клеток должен был появиться некий барьер, защищавший их содержимое от окружающей среды.

Поскольку современные клеточные мембраны состоят из липидов, специалисты предположили, что их предшественники каким-то образом сформировались из простых молекул.

Команда провела эксперименты с цистеином - аминокислотой, распространенной на ранних этапах существования планеты. Цистеин служил чем-то вроде клея, скреплявшего молекулы.

Биохимики объединили аминокислоту с короткими жирными кислотами с восемью атомами углерода. В результате опыта получился липид с двумя хвостами.

Ученые отметили, что некоторые из липидов самостоятельно сформировались в сферы с мембранами, которые команда назвала протоклетками. Хотя в этих сферах не было никаких биологических соединений, по-видимому, они могли стать своего рода промежуточной площадкой на пути к развитию полноценных клеточных структур.

Исследователи также обнаружили, что мембраны протоклеток оказались выровнены в два слоя, а сферы демонстрировали признаки способности проникать в другие молекулы. Это дало им возможность принимать другие компоненты для зарождения жизни. Протоклетки были достаточно крепкими, чтобы выжить при смешивании с ионами магния и кальция, которые, скорее всего, в изобилии присутствовали на ранней Земле.