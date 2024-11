https://news.day.az/unusual/1704932.html

Доказана гипотеза о ставшей слякотной Земле

Ученые из Virginia Tech представили первое прямое геохимическое доказательство гипотезы существования слякотной планеты - периода, когда замерзшая Земля резко оттаяла. Исследование, в котором описаны результаты, было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.