Названы тревожные признаки того, что ребенок отстает в развитии

Большинство мам с рождения малыша начинают тревожиться по десяткам поводов: сон, живот, кормление.

Как передает Day.Az, детский психолог Александра Аныкина рассказала "Газете.Ru" о тревожных сигналах, которые могут указывать на то, что ребенок отстает в развитии.

По ее словам, если мы говорим о малышах и дошкольниках, то главные факторы, которые говорят о развитии, - это речь и игра.

"Если раньше было принято, что до трех лет не разговаривать нормально, то сейчас подход изменился. Развитие речи напрямую связано с развитием мышления, и значительная задержка речевого развития может быть связана с задержкой когнитивного развития. Если к году у ребенка не появляется первых слов, а к двум он не разговаривает предложениями из трех слов (со своим, детским порядком слов) - лучше обратиться к специалисту и убедиться, что все в порядке. Если ребенок разговаривает по возрасту, то мы смотрим на динамику развития речи. В ней появляются обобщения, абстракция, четкое произношение звуков, к пяти годам ребенок запоминает стихи и сказки, может передать содержание картинок. К шести годам все, что говорит ребенок, должно быть понятно всем окружающим, а не только членам его семьи", - объяснила она.

Игра - это основная деятельность дошкольника. Зачастую родители относятся к игре как к отдыху и безделью. Между тем именно развитие игры может показать нам, правильно ли развивается ребенок.

"От элементарных действий, например, покатать машинку или покормить зайца, игра движется к сюжету и ролям. Появляется история, которую ребенок разыгрывает, он пробует разные роли, разные сценарии - воображение работает, малыш творит свои миры. Такое развитие игры говорит нам о том, что ребенок отлично развивается. А вот если игра остается на уровне "расставить все машинки по линии" или "раскидать все по комнате" - это повод задуматься, а все ли в порядке", - добавила психолог.

Если же мы говорим о ребенке старше семи лет, то показатель его развития - это учеба. И речь не только об оценках в школе. Это и его адаптация в первом классе, и усидчивость, и отношения с одноклассниками, с учителями, его почерк, способность запоминать и пересказывать прочитанное, решать задачи).

"Какие тревожные признаки мы можем наблюдать после 7 лет? Сложности в адаптации к школе: ребенок не выдерживает школьную нагрузку, плохо ест и/или спит, не хочет учиться, не заводит друзей. На первом году обучения ребенок не может понять и выполнить инструкцию учителя, прочесть и понять смысл задания. На втором году обучения у ребенка все еще сохраняются специфические ошибки в письме и чтении (отзеркаливание, пропуск, перестановка букв, смешение слогов, "проглатывание" букв и пр). Ребенок не может сидеть и концентрироваться на задании дольше 10 минут", - добавила специалист.

Если вы заметили тревожные симптомы в развитии ребенка, обратитесь к специалистам: это детский психиатр, клинический психолог, психолог, нейропсихолог, логопед, дефектолог.