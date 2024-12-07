Ретроградный Марс уже приближается: чего ожидать от этого периода

В конце года Землю ожидает важное астрологическое событие - ретроградный Марс. Этот период, совпадающий с ретроградным Меркурием, может усложнить уже напряженные ситуации и привести к семейным конфликтам. Особое внимание должны обратить на свои действия определенные знаки зодиака, а мужчины окажутся в более уязвимом положении.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ретроградная фаза Марса начнется 6 декабря 2024 года и продлится до 24 февраля 2025 года. Этот процесс затронет два знака - Льва и Рака, когда планета изменит свой курс на 7-м градусе Льва и вернется к прямому движению на 18-м градусе Рака.

Астрологи отмечают, что влияние Марса начали ощущать с начала октября 2024 года. Это связано с его переходом к ретроградному движению, хотя в этот период воздействие может быть менее выраженным.

Марс в астрологии представляет активность, мужество и агрессию, в то время как Меркурий отвечает за общение и мышление. Ретроградный Марс может привести к замедлению действий и повторению старых конфликтов, важно сохранять спокойствие и избегать агрессивных проявлений в отношениях.