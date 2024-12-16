Три неочевидных тревожных признака деменции

Помимо проблем с памятью тревожными признаками деменции могут быть импульсивность, проблемы с концентрацией внимания и изменение настроения.

Как передает Day.Az, об этом изданию The New York Post рассказал американский психиатр и исследователь в области визуализации мозга Дэниел Амен.

Небольшая забывчивость считается нормальной частью старения, однако если проблемы с памятью становятся настолько серьезными, что мешают работе или повседневной жизни, это повод для беспокойства. Доктор Амен отмечает, что особенно опасно, когда человек с трудом вспоминает недавние события, разговоры или важные детали.

"Гиппокамп - область мозга, ответственная за формирование новых воспоминаний, - одна из первых, которая страдает при болезни Альцгеймера", - объясняет специалист.

По словам доктора Амена, проблемы с выполнением повседневных задач, например, с управлением финансами, также могут быть ранним признаком слабоумия, поскольку такие изменения связаны с повреждением лобных долей мозга, отвечающих за логическое мышление и способность контролировать импульсы.

"Когда лобные доли повреждаются, мозг словно отключается", - отмечает врач.

Также серьезными сигналами являются трудности с вниманием и выполнением задач, которые раньше не вызывали проблем.

Врач добавил, что изменения настроения - депрессия, раздражительность или резкие перепады эмоций - могут быть признаками начальных стадий болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что почти половина пациентов с этим заболеванием сталкиваются с депрессией.

Доктор также выделил несколько модифицируемых факторов риска, управление которыми помогает снизить риск развития болезни. К ним относится поддержание здорового веса, физическая активность, здоровый сон и хорошее кровообращение.