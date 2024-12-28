Ученые обучили ИИ искать заброшенные нефтегазовые скважины

Американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для поиска неизвестных заброшенных скважин по добыче нефти и газа. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За почти 170 лет коммерческого бурения на территории США, по разным оценкам, было создано и потом оставлено от 300 тыс. до 800 тыс. скважин для извлечения ископаемых углеводородов.

Далеко не все из этих мест были должным образом запечатаны после прекращения эксплуатации. Такие объекты способны представлять угрозу для окружающей среды, выбрасывая парниковый газ метан, а также токсичные бензол и сероводород.

Чтобы найти брошенные скважины на спутниковых снимках, команда обучила нейросеть на топографических картах с документированными и недокументированными заброшенными точками бывшей нефте- и газодобычи.

Исследователи использовали алгоритм ИИ для поиска в четырех округах, где в прошлом шла активная разработка углеводородных месторождений: Лос-Анджелес и Керн в штате Калифорнии, а также Осейдж и Оклахома в штате Оклахома.

Программа обнаружила 1301 потенциально недокументированную заброшенную скважину. Исследователям удалось проверить 29 найденных точек по спутниковым снимкам и еще 15 - в ходе полевых выездов.

Как показали наблюдения на местности, погрешность работы ИИ составила около 10 метров.

В будущем команда планирует разработать мобильную систему обнаружения утечек метана, пригодную для установки на квадрокоптер.