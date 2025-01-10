Невероятная находка в Антарктиде: льдина старше миллиона лет

В Арктике ученые извлекли древнюю льдину с глубины 2,8 км.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте научного проекта Beyond Epica.

После четырех лет бурения исследователи получили фрагмент подкоренных пород под Антарктическим ледяным щитом. Они надеются найти в нем "нетронутые образцы старого воздуха с парниковыми газами, возраст которых может превышать 1,2 млн лет". Ученые уверены, что этот фрагмент льдины раскроет важнейшие аспекты истории климата и атмосферы Земли. В настоящее время его исследуют под инфракрасными лампами.

Климатологи считают, что древняя льдина поможет прояснить взаимосвязь между углеродным циклом и температурой Земли.

В проекте Beyond Epica участвуют специалисты из 12 научных институтов, представляющих 10 стран ЕС.

Ранее в антарктических водах были обнаружены сообщества опасных бактерий, живущих на пластиковых отходах.

Также ученые установили, что таяние ледников в Антарктиде может спровоцировать извержения вулканов.