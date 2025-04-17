Создана модель, предсказывающая развитие жизни на Земле

Исследователи из Имперского колледжа Лондона, Университетского колледжа Лондона, Университета Далхаузи и Программы ООН по окружающей среде разработали новую компьютерную модель, которая помогает понять, как формируются глобальные модели разнообразия видов на Земле. Работа опубликована в журнале Systematic Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая система, подобно "прогнозу погоды", оценивает количество видов наземных животных и скорость их эволюции. Ученые, используя эту методику, пришли к выводу, что на суше обитает от одного до трех миллионов видов животных, включая те, которые еще не открыты наукой.

Исследование показало, что мелкие животные эволюционируют быстрее, чем крупные, а среди животных одного размера самыми быстрыми в эволюционном плане оказались хищники.

Команда ученых объединила две концепции: модель Madingley, которая предсказывает распределение организмов по планете, и нейтральную теорию биоразнообразия, объясняющую появление новых видов. В результате они получили инструмент, позволяющий моделировать эволюцию жизни на глобальном уровне.

Разработанная методика поможет прогнозировать изменения биоразнообразия в будущем, в том числе оценивать, какие виды могут исчезнуть из-за изменения климата и разрушения среды обитания. По словам профессора Джеймса Розинделла, конечная цель исследования - создать модель, которая поможет выбрать наиболее благоприятные сценарии для будущего жизни на Земле.