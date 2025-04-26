Кладоискатель нашел римское сокровище, отправившись на прогулку

В деревне Летки-Веке, Румыния, кладоискатель-любитель раскопал на холме около 1500 римских монет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Jam Press.

43-летний Бебе Манджак вышел на прогулку с металлоискателем 19 апреля. В тот день он поднялся на холм, как вдруг услышал характерный писк от прибора. Манджак позже признавался, что сразу почувствовал, что наткнется на какое-то сокровище.

Мужчина принялся копать и увидел первые серебряные монеты и какие-то керамические осколки. "У меня дрожали руки. Монеты продолжали появляться", - вспоминает он. Всего Манджак нашел 1469 серебряных денариев, которые были закопаны около 1700 лет назад. На некоторых монетах был изображен император Траян (53-117), а также слоны - популярный символ римской иконографии.

По законам Румынии, ценную находку нужно передать властям в течение 72 часов. "Дома я и моя семья чувствовали и радость, и тревогу", - признался Манджак. Он объяснил, что приближалась Пасха, и они боялись не успеть отвезти артефакты в ратушу. Их опасения не оправдались.

Полиция помогла Манджаку передать монеты местным властям и записала координаты их обнаружения. Тот холм объявят археологическим памятником, на нем проведут дополнительные раскопки. Монеты выставят в музее.

Общая стоимость находки Манджака пока не подсчитана. По румынским законам, если монеты мужчины признают сокровищем, то он получит 45 процентов от их цены, если нет, то ему выплатят 30 процентов.