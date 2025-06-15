Раскрыта странная связь между алмазами и древними континентами

Международная группа ученых из Китая и Австралии обнаружила ключевой механизм, объясняющий, как углерод из океанических плит влияет на формирование алмазов и устойчивость древних континентальных платформ. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты из Института геохимии Гуанчжоу Китайской академии наук совместно с зарубежными коллегами провели серию экспериментов, моделирующих условия в верхней мантии. Оказалось, что карбонатные расплавы из погружающихся океанических плит ведут себя по-разному в зависимости от температуры.

В холодных условиях (250-660 км под древними кратонами) они восстанавливаются, образуя алмазы, которые укрепляют континентальные плиты. Но в горячих мантийных потоках (плюмах) те же расплавы окисляют породы, ослабляя литосферу и провоцируя подъем поверхности с вулканической активностью.

"Это объясняет, почему некоторые кратоны остаются стабильными миллиарды лет, а другие разрушаются", - поясняет профессор Юй Ван, ведущий автор работы.

Сравнение лабораторных образцов с природными алмазами из Африки и Южной Америки подтвердило: их химический состав четко отражает окислительно-восстановительные условия формирования. Открытие позволяет точнее датировать образование алмазов, прогнозировать устойчивость кратонов к тектоническим изменениям и проследить глобальный цикл углерода между поверхностью и недрами Земли.