Разработан метод получения биотоплива с помощью грибов

Растительные клеточные стенки богаты углеводами, такими как целлюлоза, которые широко применяются в производстве биотоплива и биопродуктов. Однако из-за высокой сложности структуры этих компонентов их извлечение остается технологически сложной задачей. Исследователи нашли способ повысить эффективность процесса с помощью ферментов грибов.

Речь идет о ферментах целлобиоздегидрогеназе (CDH) и литической полиcахаридмонооксигеназе (LPMO). CDH активирует определенные химические реакции в клетке, поддерживая работу LPMO, которая, в свою очередь, расщепляет сложные полисахариды. Особенно интересным стал недавно охарактеризованный вариант CDH из гриба Fusarium solani - широко распространенного фитопатогена, способного инфицировать различные сельскохозяйственные культуры.

"Мы обнаружили, что именно этот фермент CDH эффективно взаимодействует с LPMO, обеспечивая высокую продуктивность получения углеводов из растительного сырья. Это делает его перспективным кандидатом для биотехнологий, использующих не пищевую биомассу растений самого разного происхождения и состава", - отметил руководитель исследования профессор Роланд Людвиг из Университета естественных ресурсов и наук о жизни.

Результаты могут способствовать разработке более устойчивых и экономичных методов получения биоэнергетических и биохимических ресурсов из отходов растительного происхождения.