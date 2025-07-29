Ученые выяснили, как наличие детей влияет на уровень счастья

Ученые из Университета Кельна выяснили, что наличие детей связано с более высоким чувством смысла жизни, но не с большей удовлетворенностью ею. Работа опубликована в журнале Journal of Marriage and Family (JMF), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные более 43 тысяч человек из 30 европейских стран. Участников опрашивали в рамках Европейского социального исследования: их просили оценить общую удовлетворенность жизнью и то, насколько они считают свою жизнь ценной и значимой.

"В дебатах о родительстве слишком много внимания уделялось счастью и удовлетворенности", - отметил доктор Ансгар Худде, соавтор исследования. - "Наше исследование показывает, что наличие детей не делает людей автоматически счастливее, но помогает им чаще ощущать смысл и ценность своей жизни".

Результаты показывают, что восприятие удовлетворенности от жизни с детьми зависит от пола и социально-экономического положения. Так, женщины с низким уровнем дохода и образования, как правило, менее удовлетворены жизнью, если у них есть дети, по сравнению с бездетными женщинами в схожих условиях. Для женщин с высоким статусом и для мужчин в целом разница между родителями и бездетными почти не наблюдается.

Однако чувство смысла жизни у родителей оказывается выше вне зависимости от страны проживания и социального положения. Наличие детей, по мнению большинства участников, делает жизнь более ценной и значимой.

Интересно, что это не всегда "обмен" - меньше счастья ради большего смысла. В некоторых странах, например в североевропейских, родительство связано как с высоким уровнем удовлетворенности, так и с глубоким чувством смысла.

Исследование также показало: рождение первого ребенка временно повышает удовлетворенность жизнью в семье, но этот эффект быстро исчезает. А вот ощущение смысла остается с родителями надолго.

Ученые продолжают работу в этом направлении, изучая, как родительство влияет на субъективное благополучие в разные периоды жизни.