Ученые нашли способ спасти исчезающие виды

Ученые предлагают использовать технологии генной инженерии - те самые, что применяются в сельском хозяйстве и проектах по "воскрешению" вымерших животных - для восстановления генетического разнообразия и защиты исчезающих видов. Работа опубликована в журнале Nature Reviews Biodiversity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы, международная команда специалистов из университетов Восточной Англии, Копенгагена, фонда Colossal и других организаций, утверждают: в условиях стремительных изменений климата и разрушения среды обитания многие виды теряют ту самую генетическую вариативность, которая нужна для адаптации. Даже если численность популяции удаётся восстановить, генетические потери остаются - и могут обречь вид на вымирание в будущем.

Яркий пример - розовый голубь с острова Маврикий. Благодаря многолетним усилиям по разведению в неволе его численность выросла с 10 особей до более 600. Но несмотря на успех, анализ генома показал, что вид по-прежнему страдает от "геномной эрозии" - дефицита полезных генов и накопления вредных мутаций. Без вмешательства он может исчезнуть в течение следующих 50-100 лет. Генная инженерия способна восстановить утраченную вариативность, взяв за образец старые образцы ДНК из музейных коллекций.

Технология, уже доказавшая свою эффективность в создании устойчивых к засухе или вредителям сельскохозяйственных культур, может быть адаптирована для дикой природы. Ученые предлагают три основных направления: вернуть утраченное генетическое разнообразие, ввести полезные гены от близкородственных видов (например, устойчивость к жаре или болезням) и заменить вредные мутации на "здоровые" версии.

Однако, как подчеркивают авторы, любые вмешательства должны проводиться осторожно. Генная инженерия - это не замена традиционной охраны природы, а ее возможное дополнение. Необходимы поэтапные испытания, длительный мониторинг и участие местных сообществ в принятии решений.

"Мы не предлагаем волшебное решение, - отметил один из авторов, профессор Хернан Моралес из Копенгагена. - Но у нас есть инструменты, которые могут стать частью нового подхода: сочетания передовых технологий с проверенными методами сохранения природы".