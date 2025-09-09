В глубинах Тихого океана обнаружили загадочных рыб-улиток

Специалисты Института аквариумных исследований залива Монтерей (MBARI) описали сразу три новых вида глубоководных улиткоротых рыб. Среди них - необычная розовая "бугристая улиткоротая" (Careproctus colliculi), впервые замеченная в 2019 году на глубине более 3 км у побережья Калифорнии. Работа опубликована в журнале Ichthyology & Herpetology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"MBARI стремится сделать океанские исследования более доступными, делясь своими данными и технологиями. Мы рады сотрудничеству с коллегами из SUNY Geneseo: изучение биоразнообразия глубин критически важно для понимания изменений в океане", - отметил ведущий исследователь экспедиции, старший научный сотрудник MBARI Стивен Хэддок.

Помимо "бугристой", к семейству липаровых добавились "темная улиткоротая" (Careproctus yanceyi) и "стройная улиткоротая" (Paraliparis em). Все три экземпляра были собраны в ходе экспедиций с использованием аппаратов Doc Ricketts и глубоководного батискафа Alvin.

"Глубокое море - дом для невероятного разнообразия живых существ и удивительных адаптаций. Наше открытие - напоминание о том, как мало мы еще знаем о жизни на Земле, и о силе научного любопытства", - подчеркнула руководитель исследования, доцент SUNY Geneseo Маккензи Геррингер.

Розовая "бугристая улиткоротая" выделяется текстурой кожи, крупными глазами и широкими плавниками с длинными лучами. "Темная" отличается полностью черным телом, а "стройная" имеет вытянутое тело без присоски с характерным угловым челюстным аппаратом.

Ученые подчеркивают, что пока "бугристая улиткоротая" известна лишь по одной находке, однако анализ архивных подводных съемок MBARI намекает: этот вид могли встречать и раньше, но путали с близкими родственниками.