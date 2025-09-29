Ученый рассказал, есть ли жизнь в ближайшей к нам звездной системе

Первая фиксация объекта состоялась в 2024 году. Космический телескоп Джеймс Уэбб использовал инфракрасный инструмент MIRI, позволивший уловить слабое тепловое излучение. Однако близость к ярким звездам - Альфе Центавра A и B - сделала наблюдения крайне сложными: сигнал был в 10 тысяч раз слабее света самой звезды.

"Чтобы подтвердить, что это именно экзопланета, а не пролетающий астероид, потребовались долгие исследования. Современные инструменты позволили уменьшить яркость излучения родительских звезд и выявить крайне слабый сигнал. По расчетам, планета находится на расстоянии около 2 астрономических единиц от Альфы Центавра A", - объяснил Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Экзопланета оказалась типичным газовым гигантом: ее масса в 90-150 раз превышает земную, а размеры лишь немного больше Юпитера. Атмосфера состоит в основном из водорода и гелия, твердой поверхности у объекта нет.

"Долгое время считалось, что в двойных системах планеты формируются крайне редко из-за гравитационных возмущений. Но это открытие перевернуло представления о планетообразовании. Оказалось, что даже в таких "неспокойных" условиях могут возникать устойчивые миры", - отметил Бурмистров.

Хотя сам газовый гигант непригоден для жизни (средняя температура - около −48 °C), его спутники могут находиться в зоне "Златовласки" - области, где условия позволяют существовать жидкой воде. По аналогии с Европой у Юпитера или Энцеладом у Сатурна, такие спутники могут скрывать подо льдом целые океаны.

Впрочем, повторные наблюдения в этом году не подтвердили присутствие планеты. Объект получил от ученых прозвище "призрак" - он словно исчез из поля зрения. Версии разные: от катастрофического столкновения и изгнания из системы до эффекта "засветки" излучением звезды.

"Скорее всего, яркий свет соседней звезды делает планету невидимой для телескопов. Ожидается, что она вновь станет различимой в 2026-2027 годах", - пояснил эксперт.