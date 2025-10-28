Исчезновение динозавров полностью изменило нашу планету

Ученые из Мичиганского университета установили, что массовое вымирание динозавров 66 млн лет назад повлияло не только на фауну и флору, но и на сами ландшафты планеты. Исчезновение гигантов открыло дорогу для бурного роста лесов, которые радикально изменили русла рек. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CE&E), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До падения астероида, вызвавшего катастрофу на границе мелового и палеогенового периодов, динозавры играли роль "экосистемных инженеров". Они вытаптывали и вырывали растительность, поддерживая открытые пространства с редкой травянистой растительностью. В таких условиях реки текли свободно, без широких извилин.

Когда динозавры исчезли, леса стали густыми и стабилизировали почвы. Это привело к формированию рек с широкими меандрами и уменьшению частоты разливов. В геологической летописи это отразилось в резкой смене типа отложений: вместо заболоченных ила и глин появились "полосатые" слои песчаников, характерные для русловых изгибов рек.

Ключевым доказательством того, что изменения произошли сразу после вымирания, стала находка слоя глины с аномально высоким содержанием иридия - элемента, принесенного астероидом. Этот тонкий слой точно совпал с границей между породами, содержащими остатки динозавров, и слоями с первыми млекопитающими.

"Мы показали, что жизнь не только реагирует на климат и тектонику, но и сама способна менять ландшафты. Динозавры оказали колоссальное влияние на экосистемы, а их исчезновение мгновенно преобразило реки и почвы", - отметил автор исследования, палеонтолог Люк Уивер.

Ученые сравнивают этот древний переломный момент с сегодняшними изменениями, вызванными человеком. Массовое вымирание видов и изменение климата, происходящие сейчас, также могут оставить резкий и заметный след в геологической истории Земли.