Найдена «огненная амеба», способная выжить при высоких температурах

Ученые из университета Сиракуз установили, что одноклеточный организм Incendiamoeba cascadensis способен выживать и размножаться при температуре 80°C, губительной для сложных клеток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в виде препринта на bioRxiv.

Организм обнаружили в кипящих геотермальных источниках Национального парка Лассен-Волканик в Калифорнии. Incendiamoeba cascadensis или "огненная амеба из Каскадов" представляет собой эукариот, то есть существо с клетками, имеющими ядро и органеллы (в отличие от более простых бактерий). Обычно такие клетки гораздо хуже переносят экстремальные условия.

I. cascadensis оказалась исключением. Она начинает размножаться только при температуре выше 42°C, а лучше всего чувствует себя при 55-57 °C. Деление клеток наблюдалось даже при 63°C - по словам ученых, эти значения считаются "новым рекордом" для эукариот. При 64°C организм сохранял подвижность, а при дальнейшем нагревании формировал защитные цисты - плотные оболочки, помогающие пережить неблагоприятные условия. Полная гибель наступала лишь при температуре 80°C.

Исследователи изучили пределы выносливости амебы, выращивая ее в колбах при разных температурах. Анализ генома показал, что она обладает набором белков, устойчивых к сильному нагреву, и системами быстрого реагирования на тепловой стресс. Похожие генетические последовательности нашли и в пробах из других горячих регионов - Йеллоустона и Новой Зеландии.

По словам авторов, столь необычная термоустойчивость меняет представления о пределах, в которых может существовать эукариотическая жизнь. Это открытие помогает шире взглянуть на то, какие условия могут быть пригодны для жизни на Земле и на других планетах.