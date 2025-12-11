В Бразилии открыли новый вид лягушек

Ученые Бразилии представили новый вид земноводных - миниатюрную лягушку Brachycephalus lulai, размер которой не превышает 14 миллиметров. Нового представителя семейства назвали в честь бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Spiegel.

По данным исследователей, лягушка обитает в опавшей лесной подстилке горных районов. Представители рода Brachycephalus известны своей яркой окраской и крайне малыми размерами - это одни из самых миниатюрных наземных позвоночных. На сегодняшний день науке известно 42 вида, причем 35 из них были описаны лишь с 2000 года.

Большинство таких лягушек являются эндемиками и встречаются исключительно на отдельных горных вершинах или в небольших соседних районах. Из-за ограниченных и фрагментированных мест обитания их нередко относят к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Новый вид обнаружили на труднодоступной территории хребта Серра-ду-Кирири в штате Санта-Катарина, неподалеку от Атлантического океана. По словам ученых, сохранившиеся там леса отличаются высокой биологической ценностью.